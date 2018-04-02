Жители Братска сняли на видео гигантскую летающую матрешку

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Братск, 2 апреля. Жители Братска могли наблюдать, как пятиметровая надувная матрешка летала по городу. Инцидент произошел в субботу, 31 марта.

Надувшая матрешка является рекламной конструкцией, которая была установлена рядом с торговым центром. Из-за сильного ветра матрешку сорвало с места, и конструкция стала летать по площади рядом с зданием.

Полет пятиметровой матрешки был зафиксирован видеорегистраторами. Конструкция пролетела несколько метров и остановилась около микроавтобуса, который и стал преградой для дальнейшего «путешествия».

Несчастная Матрешка тщетно пыталась свалить из Братска. pic.twitter.com/NPbWIqfVLK — Королевство Алания (@monarh_alania) April 2, 2018

На данный момент информации о том, есть ли какие-то повреждения у автомобиля, нет, сообщают «Аргументы и факты». Отметим, что в результате случившегося ни один человек не пострадал.

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