Раскол в США растет: эксперт объяснил, зачем Трампа превратили в свинью

Политолог Владимир Брутер объяснил, что стоит за публикацией обложки New York Magazine с Дональдом Трампом в образе свиньи и надписью «Все дело в коррупции, тупица».

Американский журнал New York Magazine вышел сегодня с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп изображен со свиным пятаком вместо носа, а вокруг него размещены надписи: «Не тайный сговор... Не некомпетентность... Не жестокость… Все дело в коррупции, тупица». Сама публикация, посвященная Трампу, называется «Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?», пишет «Газета.ru».

