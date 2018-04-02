Раскол в США растет: эксперт объяснил, зачем Трампа превратили в свинью

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Политолог Владимир Брутер объяснил, что стоит за публикацией обложки New York Magazine с Дональдом Трампом в образе свиньи и надписью «Все дело в коррупции, тупица».

Американский журнал New York Magazine вышел сегодня с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп изображен со свиным пятаком вместо носа, а вокруг него размещены надписи: «Не тайный сговор... Не некомпетентность... Не жестокость… Все дело в коррупции, тупица». Сама публикация, посвященная Трампу, называется «Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?», пишет «Газета.ru».

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, эта публикация свидетельствует об усугублении раскола в американском обществе. При этом нельзя забывать, что любые материалы в американских СМИ являются частью неких PR-кампаний, отражением общепринятых трендов.

«Американские СМИ пишут правду только тогда, когда это интересно редакции, либо когда против этого никто не возражает, но объективности там вообще не бывает. В случае с New York Magazine можно предположить, что они просто не любят Трампа, а потому выставляют его то клоуном, то свиньей, да и популярность американского президента в Нью-Йорке, как известно, зашкаливает нижние пределы. Но если смотреть шире, то трампоненавистников в американской околополитической элите и в американском образованном сообществе становится все больше, и внутренний раскол американского общества не уменьшается, а наоборот — нарастает», — заметил американист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом Владимир Брутер считает, что, несмотря на усугубляющийся внутренний раскол, политика США на внешней арене пока что меняться не будет.

«Внутренние противоречия вовсе не означают, что политические элиты США сосредоточатся на войне между собой. Этого в Америке нет: когда им нужно полить Трампа, они его поливают, но когда им нужно принимать и отстаивать некие солидарные для США решения, они их принимают и отстаивают. Иными словами, Трамп в образе свиньи не означает, что США сосредоточатся на внутренних проблемах и откажутся от своих внешнеполитических амбиций», — отметил политолог.

Собеседник ФАН вспомнил случай, произошедший в американской баскетбольной команде много лет назад, когда в ней было довольно много белых игроков.

«Они постоянно конфликтовали с черными игроками из своей команды. Дошло до того, что в один прекрасный день члены этой команды подрались между собой прямо на поле во время важного матча. А потом как ни в чем не бывало продолжили игру. И это очень характерно для американского общества: они сначала могут поливать друг друга, а потом, если им это будет нужно, объединятся, чтобы отстоять общую позицию. В России такое было бы непривычно и неприемлемо», — сказал Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований также напомнил, что американские СМИ больше не приписывают Трампу связь с Россией, потому что в свете ухудшающихся российско-американских отношений это уже нелогично.

«Когда закрываются одно за другим консульства, отношения ухудшаются на глазах, обвинения Трампа в связях с Россией уже не пройдут. Но отношение к Трампу не улучшилось. Они придумают что-нибудь другое. Последняя публикация New York Magazine это доказывает», — добавил Владимир Брутер.

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