В Киеве назвали «Северный поток-2» угрозой всему миру

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Киев, 2 апреля. Парламенту Украины стоит принять постановление о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2». Таким мнением, выступая на заседании согласительного совета Рады, поделился глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По его словам, фракция уже зарегистрировала соответствующий документ.

«Мы надеемся, что на этой неделе парламент проголосует за это постановление. «Северный поток-2» – это угроза монополии России на газовом рынке Европы. Надо донести до всего мира, что доминирование «Газпрома» на рынке опасно», — заявил Бурбак.

Он также назвал «Северный поток-2» гибридной агрессией против Европы и угрозой всему миру. Последствия реализации проекта, по мнению Бурбака, способны «дестабилизировать весь континент и всю планету».

Отметим, президент Украины Петр Порошенко ранее назвал сторонников строительства газопровода «сообщниками» России.

Напомним, неделю назад власти Германии выдали разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. Таким образом компания Nord Stream 2, строящая трубопровод, получила все разрешения от ФРГ для реализации проекта.

«Северный поток-2» — это газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, который соединит Россию с Германией через Балтийское море.

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