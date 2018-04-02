Лавров прокомментировал заявление Трампа об уходе сил США из Сирии

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Москва, 2 апреля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии говорят о том, что он остается верным своим обещаниям вывести войска после победы над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России). По крайней мере, отметил Лавров, хотелось бы на это рассчитывать.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США «как следует отделали ИГ1 в Сирии» и очень скоро будут выводить войска.

Как отметил Лавров в ходе пресс-конференции, действия войск Соединенных Штатов на территории Сирии часто расходятся с декларируемыми ими заявлениями.

«Особенно нас тревожит, что, вопреки постоянным заверениям, что единственная цель США в Сирии — это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата, — отметил Лавров в ходе выступления.

На этом фоне заявления Трампа, по словам Лаврова, означают, что «он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ Соединенные Штаты из Сирии уйдут».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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