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Лавров: Запад выслал российских дипломатов под надуманным предлогом
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    Лавров: Запад выслал российских дипломатов под надуманным предлогом

    13:40  2 Апреля 2018
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    Лавров: Запад выслал российских дипломатов под надуманным предлогом

    Москва, 2 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что высылка дипломатов под надуманными предлогами в связи с «делом Скрипаля» сокращает возможности для диалога РФ с Западом.

    Соответствующее заявление глава российского дипломатического ведомства сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

    «Когда фактов нет,… начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — сказал глава МИД РФ.

    Напомним, отношения России с Великобританией и рядом других западных стран обострились после госпитализации с признаками отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Не дожидаясь окончания расследования, власти Великобритании заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». 14 марта премьер-министр Великобритании объявила, что Лондон высылает российских дипломатов, Москва в ответ признала 23 британских представителей персонами нон грата.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров #скрипаль
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