Президент Мадагаскара призвал страну сплотиться для преодоления политического кризиса

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Антананариву, 2 апреля. В ходе выступления в городе Мураманга президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина заявил, что народ страны должен объединиться, чтобы закончить «циклический политический кризис», продолжающийся уже много лет.

В своем выступлении на митинге, приуроченном к годовщине восстания против французских колониалистов, президент Мадагаскара заявил, что именно политический кризис определил экономическую отсталость страны, и призвал народ сплотиться, как мадагаскарские националисты, которые смогли восстать против французской оккупации.

Отметим, Эри Радзаунаримампианина стал восьмым президентом Мадагаскара в 2014 году, до этого он был министром финансов в предыдущем правительстве. Политический кризис на Мадагаскаре продолжается длительное время после того, как в 2009 году был свергнут оппозицией президент Марк Равалуманана.

Политическая ситуация в стране остается неустойчивой, очередные президентские выборы планируется провести в конце 2018 года, и борьба между различными фракциями во власти нарастает.

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