Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком

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Вашингтон, 2 апреля. Превращение президента США Дональда Трампа в свинью стало одной из главных тем обсуждения пользователей в Сети. При этом одних микроблогеров апрельская обложка журнала New York Magazine с этим сатирическим фотоколлажом привела в восторг, а вот сторонников Трампа, наоборот, разгневала.

Фото обложки, на котором американского лидера изобразили в «свинском виде» разместил корреспондент издания Яшар Али в своемTwitter.

New this issue: Why Trump’s self-dealing is his biggest political liability, by @JonathanChait https://t.co/VcM04lCxHV pic.twitter.com/a76D2yWmfk — New York Magazine (@NYMag) April 2, 2018

В ответ одна из подписчиц тут же заявила, что коллаж оскорбил и шокировал ее. Однако затем девушка уточнила, что обиделась она не за Трампа, а за свиней, ведь они, по ее словам «милые, дружелюбные и веселые существа». Чего, как очевидно полагает она, нельзя сказать о хозяине Белого дома.

«Я шокирована и потрясена, это совершенно отвратительно, что New York Magazine изобразил Трампа в виде свиньи. Свиньи милые, дружелюбные, весёлые и взрослые существа», — написала Fiona Adorno.

I am shocked, appalled, and downright disgusted that New York Magazine has depicted Trump as a pig!

Pigs are cute, amiable, fun-loving, and intelligent creatures.#MondayMotivation #MondayThoughts pic.twitter.com/3mWEcYtSJg — Fiona Adorno (@FionaAdorno) April 2, 2018

Обложку журнала по достоинству оценила Peggy K. По ее мнению, коллаж настолько хорош, что его следует поместить в рамку. «Я куплю кучу копий!», — в восторге пообещал Michael Schreiweis.

This one’s getting framed! ???????????????????????? — Peggy K ???? (@Pegkel) April 2, 2018

I’m buying a bunch of copies! — Michael Schreiweis (@mschreiweis66) April 2, 2018

Однако сторонников Трампа обложка не вдохновила. «Этот журнал отвратителен», — заметил Lee2. Но он оказался в меньшинстве. Ему в ответ ему тут же поспешили объяснить, что отвратителен совсем не журнал. «Трамп отвратителен», — парировал, в частности, Judy Blue.

This magazine is disgusting... — Lee2 ???? (@Lee4629) April 2, 2018

Trump is disgusting. . — ????Judy Blue???? (@judydchandler) April 2, 2018

C ним согласился Blue Wave A comin’. Он поблагодарил издание за «отличную работу». «Спасибо, что показали правду о коррумпированном человеке, незаконно обосновавшемся в Вашингтоне», — добавил он в микроблоге.

Well done @NYMag thank you for displaying truth about a corrupt man in the WH illegally placed by a hostile foreign power. — Blue Wave A comin’ (@T_Lee2323) April 2, 2018

По достоинству оценили обложку и в России. «Ну и что — вполне симпатишно», — считает пользователь под ником Свин. Понравился новый образ Трампа и Леониду Кудасову. «Ой, так это же Трампущка, прям выглядит хорошо, свежо, бодрячком, словно помолодел! Операцию штоле себе сделал?» — поинтересовался он.

«Свиньи вы, а не верноподданные» © — подумал Трамп», — шутит Хася Хасева.

А вот Владимир Опарин удивился, что материал NYT был посвящен Трампу, но проиллюстрирована она изображением украинского лидера. «Вроде статья про Трампа, а на фото почему-то Порошенко», — недоумевает он. В этой связи другой комментатор заметил, что «на Украине всю редакцию журнала расстреляли бы» за такую статью и обложку. «Скорее сожгли бы заживо», — поправил его другой комментатор.

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