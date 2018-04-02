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#Соцсети
Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком
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    Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком

    14:37  2 Апреля 2018
    619

    Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком

    Вашингтон, 2 апреля. Превращение президента США Дональда Трампа в свинью стало одной из главных тем обсуждения пользователей в Сети. При этом одних микроблогеров апрельская обложка журнала New York Magazine с этим сатирическим фотоколлажом привела в восторг, а вот сторонников Трампа, наоборот, разгневала.

    Фото обложки, на котором американского лидера изобразили в «свинском виде» разместил корреспондент издания Яшар Али в своемTwitter.

    В ответ одна из подписчиц тут же заявила, что коллаж оскорбил и шокировал ее. Однако затем девушка уточнила, что обиделась она не за Трампа, а за свиней, ведь они, по ее словам «милые, дружелюбные и веселые существа». Чего, как очевидно полагает она, нельзя сказать о хозяине Белого дома.

    «Я шокирована и потрясена, это совершенно отвратительно, что New York Magazine изобразил Трампа в виде свиньи. Свиньи милые, дружелюбные, весёлые и взрослые существа», — написала Fiona Adorno.

    Обложку журнала по достоинству оценила Peggy K. По ее мнению, коллаж настолько хорош, что его следует поместить в рамку. «Я куплю кучу копий!», — в восторге пообещал Michael Schreiweis.

    Однако сторонников Трампа обложка не вдохновила. «Этот журнал отвратителен», — заметил Lee2. Но он оказался в меньшинстве. Ему в ответ ему тут же поспешили объяснить, что отвратителен совсем не журнал. «Трамп отвратителен», — парировал, в частности, Judy Blue.

    C ним согласился Blue Wave A comin’. Он поблагодарил издание за «отличную работу». «Спасибо, что показали правду о коррумпированном человеке, незаконно обосновавшемся в Вашингтоне», — добавил он в микроблоге.

    По достоинству оценили обложку и в России. «Ну и что — вполне симпатишно», — считает пользователь под ником Свин. Понравился новый образ Трампа и Леониду Кудасову. «Ой, так это же Трампущка, прям выглядит хорошо, свежо, бодрячком, словно помолодел! Операцию штоле себе сделал?» — поинтересовался он.

    «Свиньи вы, а не верноподданные» © — подумал Трамп», — шутит Хася Хасева.

    А вот Владимир Опарин удивился, что материал NYT был посвящен Трампу, но проиллюстрирована она изображением украинского лидера. «Вроде статья про Трампа, а на фото почему-то Порошенко», — недоумевает он. В этой связи другой комментатор заметил, что «на Украине всю редакцию журнала расстреляли бы» за такую статью и обложку. «Скорее сожгли бы заживо», — поправил его другой комментатор.

    Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком

    Отличная работа, но за свиней обидно: американцы поблагодарили NYT за Трампа с пятачком

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #трамп #nyt #обложка #свинья
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