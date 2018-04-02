«Почта России» объяснила крушение своего первого беспилотника в Бурятии

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Москва, 2 апреля. «Почта России» заявила о непричастности к неудачному запуску беспилотника. Как рассказал пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда, ответственность за инцидент лежит на изготовителе, потому что это был «их собственный дрон».

Ранее сообщалось, что первый беспилотный летательный аппарат «Почты России», запущенный в Бурятии, врезался в жилой дом во время доставки посылки.

Как пишет «Говорит Москва», по словам Коляды, изготовителем дрона является компания «Рудрон/Экспедитор 3М». Фирма организовала тестирование, на которое пригласили в качестве гостя «Почту России». Коляда также подчеркнул, что табличка «Почта России» на дроне висела «для антуража мероприятия». Он также уточнил, что надо дождаться экспертизы по итогам тестирования, чтобы решить вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

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