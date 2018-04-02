«Северный поток — 2» превратит газотранспортную систему Украины в металлолом — экс-депутат Рады

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Украина серьезно пострадает от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», но это неизбежное следствие нынешней политики Киева, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. При этом, по мнению украинского политика, попытки США противодействовать строительству газопровода якобы в интересах Украины на самом деле имеют совершенно другую цель, а для Киева американская «помощь» обернется катастрофой.

«Большинство развитых стран планируют и свое экономическое развитие, и политическую стратегию на многие десятки лет, — отметил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Например, Германия, которая занимает особую позицию по «Северному потоку — 2», в свое время посмотрела на Украину и спрогнозировала, что там будут проблемы. В Германии поняли, что рано или поздно ситуация может сложиться так, что транзит по Украине станет проблемным. Ну, а немцы любят комфорт — как говорится, «что русскому здорово — то немцу смерть», поэтому, когда в Германии пришли к выводу, что с Украиной лучше не связываться, они стали настаивать на «Северном потоке — 2» как на наиболее дешевом и надежном варианте газового транзита».

По словам Олейника, европейцы просто устали от постоянных проблем, возникающих в связи с ненадежностью Киева как транзитера российского газа.

«В Германии и вообще в Европе хотят более безопасного транзита — от поставщика к потребителям, а не к посредникам, — отметил украинский политик. — И это очень серьезный звонок для Украины. Если общая система Советского Союза по транзиту через Украину была рассчитана на 190-200 миллиардов кубов [кубометров газа в год], то сегодня это где-то 50-60 млрд. А если Киеву еще сократят поставки по транзиту в Европу, то это будет где-то на уровне 15-20 млрд. То есть вся украинская транзитная система будет нерентабельной. И так сегодня из восьми веток четыре уже не работают. То есть — это металлолом. Украина всегда говорила, что она является интересной с точки зрения транзита страной и для газа, и для железнодорожных грузов, и для грузов, которые идут через украинские порты. Но теперь видно, что Украина теряет это преимущество только потому, что у власти в Киеве находится правительство, которое абсолютно не защищает национальные интересы».

По мнению Владимира Олейника, тот факт, что Соединенные Штаты выступают против «Северного потока — 2», в Киеве напрасно расценивают как поддержку.

«США тут преследуют свою цель — им надо продать Европе и Украине сниженный газ. А сжиженный газ — это дорогой газ. Но [президент Украины Петр] Порошенко уже сказал — мы готовы покупать сжиженный газ из США, нужны только терминалы. А Европа против, потому что европейцам дешевле покупать газ в России. Но, как только начнет работать «Северный поток — 2», американская авантюра по продаже в Европу сжиженного газа станет нерентабельной. Поэтому все разговоры, что США против «Северного потока — 2» в интересах Украины, — это ложь. Если будут созданы условия для поставок в Европу сниженного газа, американцы немедленно создадут на Украине хаос, и любой транзит через украинскую территорию полностью прекратится. Тогда вот что получится: «Северного потока — 2» нет, Украина как транизитер перекрыта, и Европе остается только покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов. Вот такую стратегию вырабатывает администрация Белого дома», —подчеркнул Владимир Олейник.

Ранее о том, что Украина не готова к введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире украинского телеканала NewsOne. По словам Землянского, снижение объема транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может лишить топлива значительное количество потребителей на Украине.

«Газета.ру» со ссылкой на украинский ресурс УНН приводит слова коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, который заявил, что экономические потери Киева от запуска «Северного потока — 2» составят около трех миллиардов долларов, что соответствует 3% ВВП Украины.

В конце марта Германия выдала «Газпрому» последнее разрешение, необходимое для строительства газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. В Киеве выразили разочарование в связи с этим решением Берлина.

«Северный поток-2» — это проект газопровода, который должен связать Россию и Германию. Совокупная мощность будущего газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск «Северного потока —2» в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

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