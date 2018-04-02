Шойгу обсудит меры по повышению безопасности полетов военной авиации

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Москва, 2 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости обсудить меры по повышению безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. Об этом он сказал, выступая на совещании руководства Минобороны.

«Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности», — отметил он.

По словам главы военного ведомства, это очень важная задача, поскольку от безопасности полетов зависит эффективность военной авиации.

Напомним, что на прошлой неделе противолодочная авиация Северного флота России осуществила первые со времен Советского Союза учения по перелету через Северный полюс к Североамериканскому континенту.

Это произошло вскоре после того, как ВМС США провели учения в Арктике по отработке сценария нападения на Россию с использованием атомных подводных лодок. По сценарию, субмарины должны были всплыть и произвести залп в сторону условного противника, однако учения закончились тем, что одна из подлодок застряла во льдах.

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