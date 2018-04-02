Лавров призвал не политизировать химическое досье в ОЗХО

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Москва, 2 апреля. Недопустимо политизировать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) химическое досье, в том числе сирийское. Об этом в понедельник заявил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров по результатам переговоров со своим бангладешским коллегой Абулом Хасаном Махмудом Али.

«Мы также обменялись мнениями о том, как Москва и Бангладеш сотрудничают в ОЗХО, констатировали близость наших подходов в том, что касается недопустимости политизации разных химических досье, в том числе сирийского химического досье, в ОЗХО», — подчеркнул российский министр.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва рассчитывает на честный разговор по «делу Скрипаля» на внеочередной сессии ОЗХО.

В начале марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, они были отравлены химическим веществом под названием «Новичок». Лондон обвинил Россию в причастности к произошедшему, российская сторона категорически отрицает все обвинения и просит предоставить доказательства. Вместе этого Британия решила выслать 23 российских дипломата с территории страны.

Россия в качестве контрмеры выслала аналогичное число британских дипломатов.

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