Лавров сообщил о создании США военных баз и органов власти на восточном берегу Евфрата в Сирии

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Москва, 2 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о создании США военных объектов и органов власти на восточном берегу Евфрата. Таким образом, они изолируют район от САР, подчеркнул он.

Как уточнил Лавров, США серьезно обосновались на восточном берегу Евфрата в последние два месяца. «Они создают там военные объекты и органы власти, изолируют район от республики», — сказал министр.

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