Посылка, которую перевозил упавший беспилотник «Почты России», цела

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Улан-Удэ, 2 апреля. Беспилотный летательный аппарат «Почты России» пытался доставить почту из одного населенного пункта в другой в Бурятии. Однако попытка оказалась неудачной, но содержимое посылки не было повреждено.

Доставить почту с помощью беспилотного летательного аппарата пытались в России впервые. Экспериментальной площадкой для реализации данной идеи стала Бурятия.

Сообщается, что летательный аппарат взлетел, проследовал по маршруту, а после чего упал на землю. На видео зафиксировано, что беспилотник столкнулся со стеной жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал.

«Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал», — цитирует РИА Новости собеседника.

Отметим, посылку должны были доставить из 105-го микрорайона Улан-Удэ в село Тарбагатай, которое находится в 35 километрах от города.

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