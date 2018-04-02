Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

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Москва, 2 апреля. В перспективе Каспийскую флотилию Военно-морского флота России переведут в дагестанский город Каспийск. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что планируется «кратное» увеличение численности ее личного состава.

По словам Шойгу, решение о переводе Каспийской флотилии в Дагестан уже принято.

«Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — рассказал Шойгу в ходе совещания с высшим руководством министерство обороны.

Министр обороны отметил, что перевод флотилии окажет влияние на обеспечение безопасности границ РФ на Каспийском море.

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