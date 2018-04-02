Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету
Весь мир
Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии могут предстать перед судом. Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
    14:26 2 Апреля 2018
    888

    Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии могут предстать перед судом

    2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Росгвардия просит привлечь к ответственности своих сотрудников, которые должны были курировать безопасность и охрану торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Соответствующее сообщение будет направлено в Следственный комитет по поручению руководителя национальной гвардии Виктора Золотова. Служебная проверка, инициированная федеральной службой после кемеровской трагедии, зафиксировала признаки преступления в действиях сотрудников, которые допустили неквалифицированных и неподготовленных охранников к работе на общественном объекте.

    Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету

    2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны. Напомним, что система ПРО поставлена на вооружение Воздушно-космических сил РФ, и предназначена для защиты Москвы от ударов баллистических ракет или случайных запусков.

    Первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета

    2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Первый полет беспилотника «Почты России» в Бурятии окончился почти сразу после взлета. На своем пути дрон встретился со стеной жилого дома, не доставив посылку в село Нижний Саянтуй. Видеозапись запуска появилась в Instagram местной телекомпании. В церемонии участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. На видеоролике видно, как вскоре после взлета беспилотник, из-за порыва ветра, на большой скорости врезается в стоящее рядом здание.

    Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

    2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии. В своем обращении глава РФ подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми. Владимир Путин также выразил уверенность, что РФ и Белоруссия, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Яндекс.Новостях
    Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

    Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

    21:27   2 Апреля 2018
    513
    Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

    Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

    20:22   2 Апреля 2018
    672
    Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

    Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

    18:32   2 Апреля 2018
    3371
    Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

    Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

    13:33   2 Апреля 2018
    45511