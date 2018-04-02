2 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии могут предстать перед судом Росгвардия просит привлечь к ответственности своих сотрудников, которые должны были курировать безопасность и охрану торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Соответствующее сообщение будет направлено в Следственный комитет по поручению руководителя национальной гвардии Виктора Золотова. Служебная проверка, инициированная федеральной службой после кемеровской трагедии, зафиксировала признаки преступления в действиях сотрудников, которые допустили неквалифицированных и неподготовленных охранников к работе на общественном объекте.

Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны. Напомним, что система ПРО поставлена на вооружение Воздушно-космических сил РФ, и предназначена для защиты Москвы от ударов баллистических ракет или случайных запусков.

Первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета Первый полет беспилотника «Почты России» в Бурятии окончился почти сразу после взлета. На своем пути дрон встретился со стеной жилого дома, не доставив посылку в село Нижний Саянтуй. Видеозапись запуска появилась в Instagram местной телекомпании. В церемонии участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. На видеоролике видно, как вскоре после взлета беспилотник, из-за порыва ветра, на большой скорости врезается в стоящее рядом здание.