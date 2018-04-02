МИД РФ назвал подрывом двустороннего сотрудничества выдачу США задержанного в Чехии россиянина

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Москва, 2 апреля. Российские власти осудили Чехию, которая выдала США задержанного в Праге россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках.

По словам представителей министерства иностранных дел РФ, чешская сторона руководствовалась не правовыми нормами, а «союзнической лояльностью» США. Так, например, Чехия проигнорировала запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Никулина России.

«Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать все меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, что Никулин был задержан в Чехии в конце 2016 года по запросу ФБР. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также к серверам Dropbox и Formspring. В России же мужчина подозревается в краже 3,4 тыс. долларов через сервис Webmoney. В связи с этим суд Москвы выдал ордер на его арест.

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