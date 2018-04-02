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МИД РФ назвал подрывом двустороннего сотрудничества выдачу США задержанного в Чехии россиянина
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    МИД РФ назвал подрывом двустороннего сотрудничества выдачу США задержанного в Чехии россиянина

    12:59  2 Апреля 2018
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    МИД РФ назвал подрывом двустороннего сотрудничества выдачу США задержанного в Чехии россиянина

    Москва, 2 апреля. Российские власти осудили Чехию, которая выдала США задержанного в Праге россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках.

    По словам представителей министерства иностранных дел РФ, чешская сторона руководствовалась не правовыми нормами, а «союзнической лояльностью» США. Так, например, Чехия проигнорировала запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Никулина России.

    «Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать все меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина», — говорится в сообщении МИД.

    Напомним, что Никулин был задержан в Чехии в конце 2016 года по запросу ФБР. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также к серверам Dropbox и Formspring. В России же мужчина подозревается в краже 3,4 тыс. долларов через сервис Webmoney. В связи с этим суд Москвы выдал ордер на его арест.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #чехия #никулин
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