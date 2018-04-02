Он сеял панику и ужас: эксперт рассказал, почему РКН должен заблокировать украинского блогера Вольнова

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В сети Интернет набирает популярность петиция, авторы которой призывают Роскомнадзор заблокировать на территории Российской Федерации все страницы, которые связаны с украинским блогером Евгением Вольновым (по документам Никита Кувиков). Именно Вольнов виновен в распространении фейков о 300-400 погибших в Кемеровской трагедии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно тексту петиции, украинский блогер Евгений Вольнов на своем YouTube-канале опубликовал записи телефонных розыгрышей под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Он обзванивал морги Кемерова, выдавая себя за сотрудника МЧС. Пранкер интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Узнав, что свободных мест «недостаточно», он начинал бурно возмущаться, что погибших в пожаре намного больше — около трехсот», — пишут авторы петиции.

По словам авторов петиции, его канал стал в десять раз популярнее после «вбросов» о сотнях погибших при пожаре.

«Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существую те, кто готов наживаться на детских жизнях? Мы просим Роскомнадзор заблокировать его канал и любые другие страницы в Интернете, которые принадлежат этому человеку», — говорится в тексте петиции.

За гранью человеческого

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что инициатива по блокировке канала «блогера» вполне актуальна. Но, по мнению эксперта, это можно было сделать еще раньше.

«Обращение к Роскомнадзору говорит о том, что наше население и граждане неравнодушны к этой трагедии. Многие стараются оказать максимальную помощь. С одной стороны, Вольнов — это продукт информационной политики Украины. С другой — это существо без всяких моральных устоев. Вольнов думает только о себе, о своей «популярности». Медийность, созданная на крови, никогда не становится чем-то серьезным, такие деятели сравнительно быстро пропадают из информационного поля. Действия Вольнова находятся за гранью человеческого», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, Вольнов очень обострил ситуацию в Кемерово. Он посеял панику и ужас в сердцах кемеровчан и многих россиян, проживающих в других городах

«За счет того, что в Интернете, конкретно в социальных сетях, информационный «вброс» распространялся очень быстро, был создан беспрецедентный информационный фон. Люди не знали, кому верить. И даже сейчас некоторые думаю, что информация о 300-400 погибших — это правда. Не просто так суд заочно арестовал его, объявив в международный розыск», — добавил Иван Аркатов.

По словам эксперта, на Кемеровской трагедии Вольнов очень хорошо увеличил свою монетизацию. Исходя из общедоступной информации о его канале, максимальная монетизация Вольнова за три дня после трагедии в «Зимней вишне» могла вырасти с 700 долларов до восьми тысяч.

«Сейчас крайне важно максимально ограничить доступ к этому аморальному типу. Никто не должен зарабатывать на крови. Поэтому Роскомнадзор должен заблокировать страницы Вольнова», — резюмировал Иван Аркатов.

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