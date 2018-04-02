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Отец Литвиненко назвал возможные причины внезапного улучшения здоровья Скрипаль
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    Отец Литвиненко назвал возможные причины внезапного улучшения здоровья Скрипаль

    13:10  2 Апреля 2018
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    Отец Литвиненко назвал возможные причины внезапного улучшения здоровья Скрипаль

    Москва, 2 апреля. Вальтер Литвиненко, отец погибшего в Великобритании экс-агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко назвал вероятные причины внезапного улучшения здоровья Юлии Скрипаль — дочери отравленного в британском Солсбери экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

    Он считает, что просто рядом со Скрипаль нет отравителя.

    «Рядом с Сашей был отравитель. И в госпитале он был. Потому что его, я считаю, три раза отравили. Я так думаю. Первый раз его отравили — пищевая токсикоинфекция. Как только он в госпиталь попал, там можно было травить, сколько угодно», — напомнил он.

    Литвиненко также добавил, что едва ли Александра отравили какие-то медицинские препараты, передает RT.

    «Там проходил кто угодно, и приходил тот, кто мог его добивать», — уточнил он.

    Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание.

    Напомним, 4 марта в британском Солсбери Скрипали были найдены в бессознательном состоянии. Власти Великобритании сообщили, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок» и обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва категорически отрицает все обвинения.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #великоблитания #дело скрипаля
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