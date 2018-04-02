Трамп не увидел оснований для помилования Ярошенко — Москалькова

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Москва, 2 апреля. Администрация президента США прислала омбудсмену РФ Татьяне Москальковой ответ на просьбу о помиловании вывезенного и осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. От имени Дональда Трампа в ответе указано, что оснований для помилования Ярошенко в США не нашли.

«К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа, — рассказа РИА Новости уполномоченный по защите прав человека в РФ, — в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно, и он не находит оснований для его помилования».

Напомним, Ярошенко был в 2011 году осужден на 20 лет тюрьмы в США по обвинению в «преступном сговоре с целью доставки в США крупной партии наркотиков». Силы специального назначения ВС США фактически похитили россиянина из Либерии.

В американской тюрьме Ярошенко неоднократно жаловался на негуманное обращение, лишение медицинской помощи и чрезмерно суровые условия — причем не только для него, но и для всех заключенных тюрьмы, где он находится. Россия не оставляла дипломатических попыток вернуть Ярошенко или добиться пересмотра его приговора.

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