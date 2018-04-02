Русские вопросы о «Новичке»: экзамен для Лондона и тайны Госдепа при Клинтон

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31 марта на официальном сайте российского МИД был опубликован список вопросов по так называемому «делу Скрипалей», адресованный Великобритании. Чуть позже аналогичные списки были отправлены Франции, принимавшей участие в британском «расследовании», и секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая официально отвечает за проведение такого рода резонансных дел.

Вопросы пока ожидаемо остаются без ответа, однако показывают всю фальшивость и надуманность обвинений в адрес России.

Без ответа

Всего в списках требований, адресованных Великобритании, Франции и секретариату ОЗХО, числятся 14, 10 и 13 вопросов соответственно.

Так, в первом же вопросе российский МИД спрашивает британское внешнеполитическое ведомство, на каком основании России было отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам — Сергею и Юлии Скрипалям, которые пострадали от неизвестного отравляющего вещества, примененного на территории Великобритании.

Второй вопрос также касается самих Скрипалей и формулируется просто: какого рода противоядия были даны пострадавшим британскими медиками и была ли оказана потерпевшим квалифицированная медицинская помощь?

Следующие двенадцать вопросов российского внешнеполитического ведомства к Великобритании касаются процедуры и хода расследования инцидента со Скрипалями и, в частности, момента привлечения к нему французских экспертов. Среди вопросов одним из основных моментов является желание российского МИД понять, на основании каких объективных данных британские следователи решили, что отравляющее вещество, использованное против Скрипалей, является указанным Лондоном «Новичком». А также — на основании каких выводов данный отравляющий агент считается выпущенным и, тем более, примененным российской стороной.

Список вопросов к Франции по многим пунктам дублирует обращение к Великобритании и касается участия французской стороны в расследовании отравления Скрипалей.

Вопросы к ОЗХО касаются формальной международно принятой процедуры расследования инцидентов, связанных с применением химического оружия. Так, МИД РФ просит секретариат ОЗХО указать, применялся ли в британском следствии по Скрипалям основополагающий принцип «цепочки расследования» («chain of custody»). Согласно этому принципу, принятому для любых действий ОЗХО и унаследованному от классического уголовного права, для любого физического или электронного события необходимым условием является прослеживаемая и задокументированная на всех этапах цепочка связанных явлений, касающихся нахождения, контроля, передачи, анализов и размещения ключевых вещественных доказательств.

Любое нарушение «цепочки расследования» (например, если бы отравляющие агенты были обнаружены «рядом» со Скрипалями или же не были надежно идентифицированы) является грубейшим нарушением классических принципов расследования. Так как, в частности, в непосредственной близости от Солсбери, где произошло отравление российских граждан, расположена секретная военная химическая лаборатория самой Великобритании — объект Портон-Даун, — утечка отравляющих веществ откуда тоже могла быть потенциальным источником отравления Скрипалей.

Как следствие, список требований России к Франции и Великобритании заканчивается одним и тем же вопросом: «Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги в вашей стране, и, если да, то в каких целях?». Дело в том, что для уверенной идентификации отравляющего вещества Великобритании и Франции, как минимум, нужно было иметь в своем распоряжении его образцы — и, конечно, обладать лабораториями, способными установить соответствие агента, примененного против Скрипалей, и формул «четвертого поколения нервно-паралитического ОВ», к которым относится полумифический «Новичок».

А был ли мальчик?

Эпитет «полумифический» относительно «Новичка» употреблен нами неслучайно. Все дело в том, что большую часть информации о данном нервно-паралитическом агенте (а точнее — о целом классе отравляющих веществ) мы можем узнать лишь из одного источника — книги Вила Мирзаянова «Государственные секреты: воспоминания участника советской химической программы», которая была издана в США в 2008 году. Именно в ней приведено около десятка принципиальных химических формул, относящихся к «четвертому поколению нервно-паралитических веществ», разработка которого якобы велась в последние годы существования СССР по программе «Фолиант».

Реальные результаты советских работ по «новичкам», как минимум, спорны. С одной стороны, во многих научных статьях утверждается, что в этой группе соединений были созданы химические вещества, на порядок более мощные, чем самая убийственная западная разработка, нервно-паралитический газ VХ — созданная, кстати, в уже упомянутом Портон-Дауне. Однако, с другой стороны, присутствуют противоречащие этим утверждениям данные, показывающие, что большая часть работ по «новичкам» зашла в тупик, так как данные химические соединения оказались непригодными для боевого применения.

Судя по всему, идея, положенная в основу создания «новичков», оказалась хоть и оригинальной, но не особо подходящей для военных, которые хотели получить более активное и убийственное химическое оружие. В отличие от классических бинарных ОВ, которые годами могут храниться в неактивной форме в виде разделенных компонентов смеси (прекурсоров), у «Новичка» был другой встроенный механизм защиты. При низких температурах он представлял собой инертное и стабильное вещество, но при нагреве до температуры человеческого тела преобразовывал свою формулу в «боевую форму», после чего становился биологически активным и превращался в сильный яд.

Таким образом, сама жертва становилась «спусковым крючком» убийственной химической реакции. Другой вопрос — насколько эта идея могла применяться на практике: трудно себе представить боевое ОВ, хранящееся годами в специальном холодильнике либо же транспортируемое к месту его боевого применения в рефрижераторе.

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В целом, как можно установить, еще в середине 1980-х годов в СССР стали рассматривать перспективные разработки нервно-паралитических газов в качестве масштабной операции по дезинформации НАТО, по сути заставив западные страны вложить в защиту от мифических «новичков» более 10 млрд долларов, а на деле свернув исследования и перепрофилировав заводы и лаборатории под другие проекты.

Неясна, кстати, и роль самого Мирзаянова в разработке «новичков»: многие СМИ ошибочно называют его автором этого класса веществ, однако специалисты ведущего российского научно-исследовательского института ГосНИИОХТ, который и был головным подразделением по разработке новых классов ОВ, это опровергают.

Так, в интервью с бывшим научным сотрудником Вольского филиала ГосНИИОХТ Владимиром Углевым, весьма откровенном в плане реалий позднего СССР и «лихих девяностых» ельцинской России, содержится подтверждение официальной российской позиции: исследования новых химических агентов в Советском Союзе так и не дошли до стадии промышленного производства, оставшись лабораторными экспериментами.

«Новичок» доделали на Западе?

Возвращаясь к последнему вопросу российского МИД: «Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги в вашей стране, и, если да, то в каких целях?» — расскажем и о постсоветском периоде «новичков».

Последний завод, который предположительно в советское время был опытной площадкой для испытаний химического оружия из семейства «Новичок», находился в Павлодаре (сейчас — территория Казахстана). В рамках перепрофилирования и конверсии данного завода западные страны получили полный доступ к его производственным площадям и документации, предоставив в 1999 году Казахстану целевые кредиты для перевода завода на «мирные рельсы».

Основной испытательный полигон по перспективным отравляющим боевым веществам и второй опытный завод располагались в узбекском городе Нукус и также были закрыты правительством независимого Узбекистана в том же 1999 году. И здесь не обошлось без целевого финансирования США, в рамках предоставления которого американские эксперты получили доступ к остаткам оборудования, документации и технологиям линейки «новичков».

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А вот дальше начинается самое интересное. Из ряда документов, опубликованных на сайте WikiLeaks, следует, что после публикации в Штатах в 2008 году книги Мирзаянова с предполагаемыми формулами «новичков» различные спецслужбы и политики США и Великобритании последовательно блокировали международную дискуссию и о книге, и о самих химических соединениях.

Документы Госдепа США, приводимые WikiLeaks, показывают, что госсекретарь Хиллари Клинтон поручала дипломатам не упоминать «новички» и ни в коем случае не освещать данный вопрос, даже если он прямо возникнет на переговорах о химическом оружии.

Так, в частности, американская делегация на переговорах в Гааге запросила в Госдепе инструкций в вопросе обсуждения с канадским представителем книги Мирзаянова. Казалось бы, рабочий вопрос, касающийся «междусобойчика» между двумя союзниками.

Ответное письмо, подписанное лично Клинтон, рекомендует:

— избегать дискуссий о книге Мирзаянова, в том числе не допускать разговоров о каких-либо «отравляющих агентах четвертого поколения»;

— не начинать самим и не провоцировать разговоры о книге Мирзаянова;

— докладывать в Госдеп о любом упоминании данной публикации;

— высказываться в данном вопросе в ключе: «Я не в курсе того, о чем идет речь»;

— в случае, если прямо спрашивают о «новичках», отвечать: «Это лучше оставить экспертам».

Показательно, что попытки блокирования в США упоминания «новичков» в заседаниях групп в ОЗХО зафиксированы еще в 2006 году, до момента публикации книги Мирзаянова на Западе, но уже после получения американцами доступа к мощностям в Павлодаре и Нукусе!

Кроме того, в том же 2006 году один американский дипломат связался с чешским правительством по вопросу «новичков», после чего сообщил о своем успехе, заключающемся в том, что ему удалось рекомендовать чешскому ученому не обсуждать публично химические агенты нового поколения.

Конечно, данные документы не доказывают напрямую факт продолжения экспериментов с советскими «новичками» в США и Великобритании, однако свидетельствуют: уже в середине 2000-х годов, еще до публикации книги Мирзаянова и старта второй волны интереса к советским разработкам в сфере перспективных ОВ, на Западе проводилась целенаправленная кампания по блокированию такого рода информации. Одно из объяснений такого рода активности — пресловутое обеспечение режима нераспространения. Второе, не менее вероятное, — это продолжение опасных экспериментов с «новичками».

В силу чего можно только в третий раз повторить вопрос российского МИД: «Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги в вашей стране, и, если да, то в каких целях?»

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