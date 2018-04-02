Таджикистан отозвал разрешения на полеты у четырех российских авиакомпаний

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Москва, 2 апреля. Таджикистан запретил четырем российским авиакомпаниям выполнять полеты из регионов РФ в Душанбе и Худжанд со 2 апреля.

Таджикистан, который ранее выдал авиакомпаниям документы, разрешающие выполнять перелеты по 11 направлениям, отозвал разрешения у четырех российских компаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Как стало известно, разрешения отозвали у компаний: «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Северный ветер» и «UTair».

Самолеты четырех российских авиакомпаний не смогут летать из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Петербурга, Самары в Душанбе и из Новосибирска, Петербурга, Самары и Сургута в Худжанд.

Отмечается, что авиакомпания «Уральские авиалинии» уже начала возвращать своим клиентам деньги за отмененные рейсы в Таджикистан.

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