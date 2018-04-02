«Человек с потенциалом»: жители Якутии рассказали о новом главе Кемеровской области

В закладки

Якутск, 2 апреля. Жители Якутии положительно отзываются о гендиректоре якутской компании «Колмар» Сергее Цивилеве, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева.

Председатель регионального отделения «Деловой Россия» в Якутии Флида Габбасова, к примеру, отметила хорошие деловые качества Цивилева, выразив уверенность, что из него выйдет отличный управленец. Она обратила внимание на резкий производственный скачок, который произошел после того, как Цивилев возглавил компанию.

«Зная этого человека, я могу сказать, что он с личным и производственным потенциалом. Если человек умеет управлять людьми, то он умеет это делать и будет успешно управлять своей компанией, своим городом, своей страной», — отметила Габбасова.

Директор коммуникационной группы «Якутия 2100» Марина Мигалкина, в свою очередь, заявила, что у компании «Колмар» отличная репутация в республике, передает Ura.ru.

Напомним, что 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Это произошло после сильного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.