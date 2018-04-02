Рассчитано на идиотов: Пушков высмеял версию об отравленной гречке в «деле Скрипалей»

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Москва, 2 апреля. Все новые и новые версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, очевидно, рассчитаны на идиотов, предположил российский сенатор Алексей Пушков. Версии предполагаемого способа доставки боевого отравляющего вещества становятся все более бредовыми.

Напомним, ранее СМИ опубликовали новую версию отравления российского разведчика-перебежчика и его дочери. Раньше предполагалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на скамейку в парке, где они были найдены, или на ручку входной двери, но по новой версии, Скрипали отравились через пищу, причем привезенную в Великобританию из России: якобы Сергей Скрипаль скучал по российской еде и попросил дочь купить привезти ему гречки, которую в Англии купить довольно трудно; но Юлия, якобы, не смогла найти гречку в магазине в России и приняла пакетик с крупой от неизвестной женщины — там-то, мол, и крылся яд (предположительно — «Новичок» — высоколетальный боевой отравляющий агент).

«Боевое химическое отравляющее вещество — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов», — прокомментировал новые предположения британских следователей Пушков.

Боевое химическое ОВ - то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 2, 2018

Ранее, напомним, британские власти назвали «циничными и непорядочными» вопросы, которые посольство РФ в Лондоне задало по поводу «дела Скрипалей».

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