Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

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Москва, 2 апреля. Ни в одной российской компании не подтвердили факты сотрудничества с украинским пранкером Евгением Вольновым, хотя на его странице на видеохостинге YouTube размещены их бренды.

Гражданин Украины Никита Кувиков, более известный как пранкер Вольнов, в день трагедии в Кемерово распространил фейк о «300 трупах» в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Ходатайство СК России о заочном аресте Кувикова удовлетворил Басманный суд Москвы.

Несмотря на антироссийскую направленность деятельности пранкера Вольнова, с ним, как сказано на его странице, якобы сотрудничают многие отечественные компании. Под названием «Пранкота» в рекламном разделе интернет-ресурса 31-летнего украинца присутствуют логотипы, по крайней мере, восьми компаний, которые якобы работают с ним. Самый известный бренд — «Билайн».

Вольнов предлагает всем желающим различные услуги по рекламе и продвижению. Здесь же размещена фотография знаменитого предпринимателя Илона Маска, который «радостно отмечает», что правильно сделал, «заказав рекламу» у Вольнова. Кроме «Билайна», присутствуют логотипы Vape.ru, Grozard Network, IGlobal, VapExpo, «Телфина», Appbonus и BestChange.

Первым делом выяснилось, что фирмы Grozard Network и IGlobal попросту не существуют, их официальные сайты не функционируют. В группе Grozard Network в социальной сети «ВКонтакте» последняя запись от лица администратора сделана 3 сентября 2016 года. А об IGlobal нет вообще никаких упоминаний в Сети.

В компании Smile-Expo, которая в июне организует выставку «VapeExpo Moscow 2018», Федеральному агентству новостей ответили, что «официальный комментарий по поводу Вольнова дать не могут, так как взаимодействие было чрезвычайно давно».

«Сейчас над VapeExpo работает новая команда, и она с ним не сотрудничает. Мы впервые увидели на его сайте наш логотип», — рассказал ФАН руководитель PR-отдела компании Никита Беседин.

Старший менеджер по внешним коммуникациям Лилия Галяутдинова из ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на запрос корреспондента ФАН о сотрудничестве с Вольновым ответила однй фразой, что «Билайн» «не сотрудничает с данным лицом».

На вопрос, возмутило ли компанию наличие ее логотипа на рекламном сайте Вольнова и почему «Билайн» не требует удалить его, Галяутдинова ответила, что ни с Вольновым, ни с другими «некрупными блогерами» ПАО «ВымпелКом» напрямую не работает.

«Мы работаем через специализированных подрядчиков, в пуле которых могут быть разные блогеры. С упомянутым блогером напрямую мы не работали», — заявила Галяутдинова.

Примечательно, что вскоре и сам сайт Вольнова «приказал долго жить». Все попытки зайти на него оказались безуспешными. Сам украинец вполне ожидаемо нашел виновных, написав в «ВК», что «Кремль заддосил пранкоту». Одновременно перестала функционировать и официальная страница пранкера в Facebook.

В социальной сети «ВКонтакте» на запрос Федерального агентства новостей ответил администратор официальной группы Appbonus, отвечающая за сотрудничество по рекламе, Анастасия Андреева.

«Впервые слышу про такого блогера. Зашла посмотреть Ютуб-канал, чтобы убедиться в этом. Нет, нет, мы не сотрудничали с ним ни разу. На заборе тоже можно написать что угодно», — заключила Андреева.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Погибло 64 человека, в числе которых были и дети.

В тот же день украинский пранкер Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков, распространил фейковую информацию о «более 300 погибших» в торговом центре «Зимняя вишня». 28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

Вольнов-Кувиков объявлен в международный розыск.

Россияне создали петицию, в которой попросили Роскомнадзор заблокировать страницы украинца в социальных сетях на территории России.

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