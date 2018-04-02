Песков прокомментировал планы Британии закрыть торгпредставительство РФ в Лондоне

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Москва, 2 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие торгпредставительства России в Британии.

Сообщение об этом ранее распространил таблоид Daily Mail. По данным издания, в Лондоне сочли, что торгпредство России является настоящим «логовом шпионов», и его закрытие вполне возможно на фоне «нагнетания Кремлем словесной войны».

В ответ Песков заметил, что «в Москве очень тщательно анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ».

«И каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», — заверил он.

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