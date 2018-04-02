Песков: Москва не оставит без ответа каждый недружественный шаг в "деле Скрипаля"

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Москва, 2 апреля. Кремль и Россия в целом не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери и отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее CNN распространила полученные из «анонимных источников» заявления о том, что Кремль, якобы, «одобрил отравление Скрипаля». Песков категорически отверг эти обвинения.

«Читайте все заявления МИД, Лаврова, Захаровой, вашего покорного слуги, — напомнил Песков журналистам в ходе брифинга. — Россия не имеет никакого отношения к «делу Скрипалей».

Пресс-секретарь президента предложил «не забегать вперед», оценивая ответные действия сторон в связи с «делом Скрипаля».

«Вы видите, что в Москве очень тщательно анализируют каждый недружественный шаг, чтобы впоследствии дать ответ, — отметил пресс-секретарь главы государства. — Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги не оставляет».

Напомним, ранее в Лондоне назвали «циничными» вопросы, которые посольство РФ задало властям Великобритании в связи с «делом Скрипаля» и обвинениями в адрес России.

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