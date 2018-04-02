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Песков о задержании совладельцев группы «Сумма»: Это не одноразовые акции
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    Песков о задержании совладельцев группы «Сумма»: Это не одноразовые акции

    12:42  2 Апреля 2018
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    Песков о задержании совладельцев группы «Сумма»: Это не одноразовые акции

    Москва, 2 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя одной из входящих в группу компаний Артура Максидова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Против совладельцев группы «Сумма» было возбуждено уголовное дело по трем статьям, в частности, речь идет о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. У представителя Кремля поинтересовались, были ли выявлены факты нарушений в ходе системной борьбы с мошенничеством, или это была целенаправленная одноразовая акция.

    «Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что мониторинг использования бюджетных средств проводится очень жестко и целенаправленно. Здесь мы видим обвинение в адрес Магомедовых, продолжается следствие, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Что-либо говорить (в настоящее время) некорректно. Затем будет суд, который определит виновность или невиновность тех, кто был задержан. Больше сказать нечего».

    Песков о задержании совладельцев группы «Сумма»: Это не одноразовые акции

    Он также отметил, что все рассуждения о возможном противодействии этого дела, «политические пересуды», следует предоставить политологам.

    «Мы не можем принимать участия в таких обсуждениях», — заметил Песков.

    Представитель Кремля подтвердил, что Зиявудин Магомедов ранее принимал участие в ряде мероприятий, которые проводил президент России Владимир Путин с участием представителей крупного бизнеса. О других встречах задержанного с главой государства Песков не знает.

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #суд #песков #задержание #сумма #магомедов
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