Путин готовится к визиту в Турцию — Песков

В закладки

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин сегодня работает в Москве, совещания рутинного характера, встречи, в том числе президент готовится к завтрашнему визиту в Турцию. По тематике визита проводим брифинг для журналистов. Запланирована встреча президента с губернатором Ставрополья», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что также запланирован телефонный разговор на вечер, о чем проинформируют дополнительно.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.