Гречка, сэр: Россияне советуют Лондону проверить причастность Бэрримора к отравлению Скрипаля

В закладки

Лондон, 2 апреля. Британские полицейские высказали новую версию отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По их мнению, отравляющее вещество могло находиться в привезенной из России гречке. Россияне указали Лондону на абсурдность этих обвинений.

Версия об отравлении Скрипалей гречкой из России вызвала бурные обсуждения в Сети. Пользователи социальных сетей не упустили возможность пошутить о том, что Лондон переходит все границы в создании образа так называемого «русского следа» в деле о покушении на экс-офицера ГРУ.

«Надеюсь, отравленная гречка была расфасована в матрешках?» — шутят в Интернете.

Россияне советуют британским полицейским в дальнейшем заявить о якобы обнаружении на месте происшествия медведя и балалайки. Также пользователи Сети рекомендуют проверить все исконно русские блюда на наличие отравы.

«Надо следователям еще версию с хреном проработать», — смеются они.

«А так, версия очень перспективная, с точки зрения Британии. Гречка — это однозначно русский след. Осталось еще «привязать» к этому делу матрешку, балалайку и медведя», — констатируют пользователи.

Россияне отметили парадокс в версиях британского следствия — Скрипали отравились отравленной гречкой, следы которой были выявлены на ручке двери.

«Ох, уж мне эта английская традиция — мазать гречкой ручку на входной двери! Я так и знал, что до добра не доведет!» — заметили они в комментариях к новости.

Россияне советуют полиции Великобритании также проверить причастность к отравлению Скрипаля слуги Шерлока Холмса — Бэрримора. В фильме дворецкий, конечно, подавал овсянку, но, как считают пользователи, в реальной жизни мог перейти и на гречу.

«Эх, не додумались в овсянке «Новичок» (отравляющее вещество. — Прим. ФАН) спрятать. Так бы сразу Бэрримора можно было бы за одно место подвесить», — шутят в Сети.

«Гречка, сэр!» — перефразируют они знаменитую фразу.

В целом в Сети отмечают, что попытками привязать «российский след» к отравлению Скрипалей Лондон лишь дискредитирует сам себя.

«Представляете, если бы в нормальном суде обвинение бы сказало, мы не знаем кто, чем и когда отравил Сережу, но виноват все равно Вася, потому что он нам не нравится. Да и вообще, нет никакого правдоподобного объяснения, что это мог быть не он», — отмечают в Интернете.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.