Пучков извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых не уберегли в «Зимней вишне»

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Москва, 2 апреля. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков рассказал, что извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как отметил глава МЧС на селекторном совещании в ведомстве, в Кемеровской области он попросил прощения у родителей «мальчишек и девчонок, которых не уберегли». Пучков назвал случившееся в Кемерово страшной трагедией, которая должна послужить для всех уроком. Как пишет Infox.ru, он напомнил, что подразделения МЧС работали в Кемерово вместе с сотрудниками Минздрава, МВД и Следственного комитета России. Пучков добавил, что битва с пожаром шла в сложных условиях.

«Потери очень тяжелые, погибли люди. Но самое страшное, когда гибнут дети», — резюмировал министр.

Напомним, огонь вспыхнул 25 марта в торговом центре в Кемерово. Погибли 64 человека, среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из которых 27 детей.

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