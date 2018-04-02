В Раде призвали правительство отчитаться за «бардак» в стране

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Киев, 2 апреля. Киевское руководство и силовые структуры страны обязаны отчитаться за «бардак» на Украине. Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявил депутат Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что украинское правительство за два года ни разу не предоставило отчет о проделанной работе.

«Мы ждем отчета правительства, программу выхода из экономического кризиса. Я могу привести лишь один пример — правительство отказалось от государственного регулирования цен на товары первой необходимости, и это сработало как спусковой крючок по всей стране», — подчеркнул Бойко.

Кроме того, он заявил о необходимости изменений в бюджете, которые «остановят строительство полицейского государства с бедным населением» и призвал к уменьшению тарифов.

В Раде хотят увидеть отчет силовых структур, которые борются почему-то между собой, а не с преступностью в стране, передает «ПолитНавигатор».

«Мы требуем, чтобы представители правоохранительных органов отчитались, как будет наведен порядок», — резюмировал он.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от руководства Украины повысить в стране тарифы.

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