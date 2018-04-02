«Как тебе такое, Илон Маск?»: Сеть взорвалась смехом после крушения первого беспилотника «Почты России»

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Улан-Удэ, 2 апреля. Крушение первого беспилотника «Почты России» в Бурятии стало одной из главных тем для шуток у пользователей в Сети. «Эпичненько Как тебе такое, Илон Маск?» — посмеялись микроблогеры.

Напомним,экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью дрона была выбрана Бурятия. Вскоре после взлета аппарат упал на землю. По словам представителя правительства республики, беспилотник запустили по плану, «он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал». В пресс-службе администрации подчеркнули, что никто не пострадал. Однако сам БПЛА восстановлению не подлежит.

По данным местных СМИ, дрон сильным порывом ветра «швырнуло» в сторону жилого дома, он ударился об здание и упал.

«Нуу какая почта, такой и беспилотник», — прокомментировала MissOSF. «Почта России держит марку», — посмеялся в ответ salavat_mag. «Эпичненько Как тебе такое, Илон Маск?» — заметил Завполит.

По мнению пользователя Mila_Nag, дрон просто «убился об стену, когда узнал на кого работать будет», а Sergey Premyakov в шутку предположил, что беспилотник просто «чуть-чуть промахнулся». «Надо поработать над точностью. Чтобы беспилотники прямо в окна залетали. У наземных служб пока хуже, доставляют пока только в пределах города», — добавил он. Гипотезу о доставке прямо в окна поддержал и другой микроблогер. «Пикирующая доставка. Почти попал», — шутит Marko.

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