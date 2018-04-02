В Telegram объяснили, почему не могут передать ФСБ ключи шифрования

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Москва, 2 апреля. Telegram не может передать ключи шифрования ФСБ, потому что это технически нереализуемо. Об этом в понедельник заявил юрист компании Дмитрий Динзе, отвечая на запрос Роскомнадзора.

«Администратор сервиса ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — отметил он.

Динзе пояснил, что в Telegram существуют облачные и секретные чаты. Сообщения из облачных чатов хранятся в зашифрованном виде и распределяются между различными подсистемами. Сообщения из секретных чатов вообще не хранятся на серверах, сообщает Телеканал 360.

Напомним, что ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что он в течение 15 дней должен будет предоставить для ФСБ ключи шифрования. В противном случае мессенджер могут закрыть на территории России. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его компания выступая за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, поэтому не станет помогать ФСБ.

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