В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России

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Американский сенатор Линдси Грэм признал неэффективность экономических санкций против России. Политик призвал к экономической блокаде РФ: по его словам, если США удастся пресечь поставки российского газа в страны Европы, то отечественной экономике будет причинен значительный ущерб.

«Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей. На месте Трампа я бы попытался отрезать Россию от Германии, Франции и остальных потребителей ее нефти и газа, обеспечив им альтернативные источники вне России», — заявил Грэм.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Европа вряд ли откажется от российских энергоресурсов.

«Американцам стоило бы понимать, что европейцы — это разумные люди. Как говорится, война войной, а обед — по расписанию. Бизнес есть бизнес. Если участники рынка предлагают газ по цене в два-три раза дороже российского, сложно представить, что нормальный бизнесмен будет покупать подобный ресурс. Это было бы возможно только в том случае, если бы американцы компенсировали странам Европы разницу в цене, но, я думаю, вряд ли они на это пойдут, поскольку их ресурсы тоже небезграничны», — ответил на выпад Грэма в адрес РФ парламентарий.

Также сенатор отметил агрессивную риторику представителей американского истеблишмента.

«Это беспрецедентный случай, когда американский сенатор призывает к бойкоту целой страны, не приведя при этом никаких оснований, кроме прямого лоббирования экономических интересов США. Это не вписывается ни в какие рамки. А как же нормы международного права, правила Всемирной торговой организации? Я думаю, европейцы вряд ли согласятся с подобным предложением», — заключил Владимир Джабаров.

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