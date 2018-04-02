«А деньги у кого выклянчили?»: пользователи отреагировали на планы Киева запустить Hyperloop

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Киев, 2 апреля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о планах Киева уже в 2019 году начать строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One.

Как уточнил Омелян в эфире местного телеканала «Еспресо», сначала Национальная академия наук предоставит властям научное обоснование этого нового вида транспорта.

«Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования», — пояснил он, добавив, что Киеву потребуется получить официальное согласование Hyperloop One и других компаний.

Омелян также уточнил, что к тестовому строительству площадки специалисты планируют перейти уже в 2019 году. Министр также отметил, что Hyperloop — большой проект, требующий «много усилий, много координации».

Заявления Омеляна вызвали бурную реакцию в Сети. В ответ микроблогеры посоветовали министру сосредоточиться на проблемах насущных: разбитых дорогах, точнее, как подчеркнули пользователи, почти полном их отсутствии. «Хоть бы дороги залатали. А то вся Украина как лукошко дырявое», — пишет Weretic.

Хоть бы дороги залатали. А то вся Украина как лукошко дырявоё. — WERETIC (@weretic) April 2, 2018

Многие в шутку предположили, что «новым видом транспорта» на Украине считают самокат и гужевые перевозки. «Так гужевые перевозки — это не новшество, это забытое старое. Экологически чистый, экономия колоссальная, молодцы», — смеется Денис Жолобов. «Самокаты уже давно изобрели», — парировал Павел Михайлович.

Так гужевые повозки это же не новшество, а забытое старое. Экологически чистый, экономия коллосальная, молодцы — Денис Жолобов (@ZholobovDenis) April 2, 2018

Самокаты уже давно изобрели — Павел Михайлович (@NP_Everest) April 2, 2018

Других заинтересовала финансовая составляющая проекта. Ведь, как вспомнили участники обсуждения, Киев не устает просить деньги у своих западных партнеров. «А деньги уже у кого выклянчили?», — полюбопытствовала Жанна Русакова.

А деньги уже у кого-то выклянчили? — Жанна Русакова (@GhomeGh) April 2, 2018

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