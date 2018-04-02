Гребенщиков отреагировал на слова Серебрякова о национальной идее России

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Москва, 2 апреля. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что актер Алексей Серебряков имеет «полное право» высказывать свое мнение, в том числе по поводу национальной идеи России.

По его словам, они с Серебряковым лично не знакомы. Гребенщиков отметил, что у русских есть «отрицательные черты, от которых хорошо бы поскорее избавиться». Как пишет ТАСС, Гребенщиков добавил, что прожил в России 64 года. Он уточнил, что видел большое количество «прекрасных, умных, благородных и достойных людей». По его словам, к ним «никакая грязь не прилипнет».

Гребенщиков подчеркнул, что не понимают, почему на Серебрякова ополчились после сказанным им слов. Напомним, ранее актер рассказал, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. В Кремле подчеркнули, что никак не относятся к позиции Серебрякова. Позже стало известно, что в Госдуме РФ предложили режиссерам не снимать в кино актеров, критикующих Россию.

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