Снизить налоги, ставку ЦБ и защитить производителей: Бабкин о драйверах российской экономики. ФАН-ТВ
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В столице стартует шестой Московский Экономический Форум. Экспертная площадка по разработке решений и антикризисных программ для российской экономики соберет участников из 77 субъектов России и 50 стран. Какие вопросы будут в центре внимания форума? От чего зависит будущее российской экономики? На эти и другие вопросы корреспонденту ФАН-ТВ Анастасии Алексеевой ответил сопредседатель МЭФ Константин Бабкин.
По мнению Заслуженного машиностроителя России, рост отечественной экономики в ближайшие годы будут определять изменения в денежно-кредитной, налоговой политике, а также в политике субсидирования местных производителей.
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