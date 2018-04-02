Творящие чудеса: в Крыму назвали глупостью планы Киева ввести санкции против музейщиков

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Севастополь, 2 апреля. Санкции украинского руководства против крымских музейщиков — очередная глупость, которая вредит межмузейным связям. Об этом в понедельник сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Очередным заявлением министерство культуры Украины, видимо, хочет выслужиться перед временной властью, творящей «чудеса» с человеческими ценностям, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями», — подчеркнула она.

Новосельская заявила, что Киев вместо того, чтобы поднимать и развивать межмузейное пространство и культурные связи, выбрал другую дорогу — конфронтации и установки препятствий для развития музейного дела, передает РИА Новости.

Ранее украинское ведомство заявило о планах инициировать введение ограничений против руководства и работников музеев Крыма, которые якобы причастны к «нелегальному перемещению культурных ценностей через границу».

В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по результатам которого более 96 процентов избирателей республики Крым и более 95 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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