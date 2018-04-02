В Госдуме РФ предложили удалять порочащую честь и достоинство информацию в Сети

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Москва, 2 апреля. В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает удалять в Сети информацию, которая порочит честь и достоинство человека или организации.

Депутаты партии «Единая Россия» во главе с Василием Пискаревым внесли в Госдуму новый законопроект. Поправки предлагают удалять из Сети информацию, которая порочит честь и достоинство человека или организации.

Разместивший порочащую репутацию информацию в Сети человек должен удалить ее в определенный срок. В противном случае, судебный пристав вынесет постановление о взыскании с него средств и об ограничении доступа к сведениям в Сети, говорится в проекте закона, передает «Аргументы и факты».

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