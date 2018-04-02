Ученые рассказали о положительных свойствах соцсетей

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Москва, 2 апреля. Многие исследования указывают на то, что социальные сети негативно влияют на людей, однако мало кто из ученых акцентирует внимание на положительных свойствах интернет-технологий.

Так, к примеру, группа исследователей обнаружила, что пользование социальными сетями помогает справиться с кризисом среднего возраста, а также в целом повышает тонус человека. Последнее объясняется социализацией и чувством вовлеченности, которые испытывают люди, когда общаются в соцсетях.

«Люди, которые погружаются в информационное пространство каждый день, нередко подвергаются такому положительному воздействию Интернета и соцсетей, как улучшение настроения. Оно, как нам удалось выяснить, обусловлено позитивными моментами, связанными с улучшением социальной интеграции отдельных индивидуумов», — говорится в сообщении.

К похожему выводу пришли норвежские ученые, которые обнаружили, что люди, пользующиеся Интернетом, в целом более счастливые, чем те, кто сторонится Сети. Современные технологии позволяют людям чаще общаться с друзьями и родными, даже если они живут на разных концах света, сообщает Planet Today.

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