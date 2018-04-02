Гребенщиков назвал Ленина и Сталина палачами

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал палачами Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Кроме того, он подчеркнул, что считает преступлением и позором тот факт, что их останки находятся на Красной площади.

«Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление», — заявил музыкант в интервью агентству ТАСС.

Прошелся Гребенщиков и по тем, кто сегодня активно пытается «заново возвеличить одного и реабилитировать второго». Занимающие такую позицию люди, как уверен музыкант, «попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных».

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