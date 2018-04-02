Сирия: в Алеппо за месяц вернулись почти 70 тысяч человек

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Алеппо, 2 апреля. Один из крупнейших городов Сирии — Алеппо — продолжает восстанавливаться, а жители возвращаются в него многими тысячами. За один только минувший месяц в Алеппо вернулись почти 70 тысяч человек — в основном местных жителей, которые вынуждены были бежать, когда началась война.

Сирийские военные и бойцы военной полиции РФ внимательно проверяют жителей, которые возвращаются в Алеппо по гуманитарному коридору — люди возвращаются со всеми личными вещами, машины едут тяжело гружеными, а террористы действующих в Сирии группировок неоднократно предпринимали попытки пробраться в мирные районы вместе с беженцами.

Признаки восстановления мирной жизни в Алеппо сейчас встречаются повсюду, отмечает телеканал «Звезда» — вновь начинают работать производства, открываются школы и больницы, работает общественный транспорт. Между тем, вернувшимся в свои дома люди — если этим домам повезло уцелеть — находят там полное разорение: при отступлении из Восточного Алеппо боевики забрали даже розетки из стен.

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