Власти Японии назвали дату проведения саммита G20

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Токио, 2 апреля. Японское правительство приняло решение о проведении саммита G20 28-29 июня будущего года в Осаке. Об этом в понедельник сообщил генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

«Правительство решило провести 28-29 июня 2019 года саммит G20», — передает слова Суги телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что саммит «Большой двадцатки» в 2019 году состоится в японской Осаке.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран первый раз прошел 10 лет назад в американской столице — Вашингтоне.

Япония будет принимать его впервые.

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