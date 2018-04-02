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Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР
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    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    12:30  2 Апреля 2018
    2623

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    Сирия, 2 апреля. В Хомсе зафиксированы интенсивные перестрелки между САА и боевиками, в Эль-Кунейтру переброшено несколько бригад САА, ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, перебросили силы в Эль-Кунейтру.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в Даръа.

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    Провинция Хомс

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    В северной части провинции Хомс зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что столкновения между правительственными силами САР и группировками радикальной оппозиции отмечаются в окрестностях населенных пунктов Аль-Мукаррамия, Хуш Хаджу и Санасиль.

    Ранее сообщалось, что радикалы открыли огонь по расположениям армии САР в районе Айн аль-Дананира. Также атакам со стороны боевиков подверглись мирные кварталы поселения.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются боестолкновения между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции, передает SOHR. Также, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе населенного пункта Сайда на востоке региона.

    В западной части провинции продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    ВКС РФ и сирийские ВВС продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в южной части провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что союзная авиация атакует позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Ума. Также, по сведениям SOHR, ударам со стороны российских и сирийских летчиков подвергаются опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Маарет ан-Нумана.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что на территорию провинции Эль-Кунейтра прибыло несколько бригад Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что в ближайшее время начнется операция по освобождению от незаконных вооруженных формирований территорий региона. На данный момент под контролем боевиков находится большая часть провинции, в том числе административный центр региона.

    Ранее сообщалось, что радикалы атаковали расположения правительственных войск САР, что спровоцировало ответные меры. САА открыла огонь по позициям исламистов в районе Джубата Аль-Хашаб.

    Ирак

    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР

    На западе провинции Анбар продолжается операция по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». Информагентство Al-Masdar News пишет, что солдаты иракской армии нейтрализовали высокопоставленного члена ИГИЛ1.

    Также семь террористов ИГ уничтожено в юго-западной части Мосула. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News. Кроме того Iraqi News пишет, что недалеко от города обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛовцев. В братской могиле найдены останки 48 человек.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #мосул #ирак #саа #идлиб #даръа #сса #джебхат ан-нусра #хомс #эль-кунейтра #анбар #ар-растан
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