Кот Матроскин заговорит в новом «Простоквашино» голосом сына Олега Табакова

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Москва, 2 апреля. Кот Матроскин заговорит в новых сериях мультфильма «Простоквашино» голосом сына Олега Табакова, сообщили представители пресс-службы киностудии «Союзмультфильм».

Антон Табаков — сын известного актера — принял предложение киностудии озвучить героя «Простоквашино», который говорил голосом его родственника.

«Это не просто работа, это дань памяти, — признается потомственный актер и бизнесмен. — И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца».

В «Союзмультфильме» уверены, что генетическое сходство голосов сына и отца даст герою нового мультфильма «тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу».

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