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Экономика
Пекин не сдается: эксперт прокомментировал введение Китаем пошлин на товары из США
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    Пекин не сдается: эксперт прокомментировал введение Китаем пошлин на товары из США

    11:40  2 Апреля 2018
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    Пекин не сдается: эксперт прокомментировал введение Китаем пошлин на товары из США

    Москва, 2 апреля. Одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа была победа в торговой войне с Китаем, который, по словам Трампа, губит американскую экономику. Однако события последних месяцев показали, что Трамп напрасно рассчитывал на легкую победу в торговой войне, заявил политолог-американист Виктор Олевич в связи с введением Китаем контрмер — пошлин на ввоз товаров, импортируемых из США.

    Ранее в марте Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Китая для помощи американской сталелитейной промышленности — его отговаривали от этого шага, указывая на негативные последствия для других областей экономики, отмечает эксперт, однако предвыборные обещания оказались важней. Впрочем, Пекин не сдается, уверен политолог.

    «Ответные меры послужат существенному росту цен на различную продукцию, в том числе автомобильной промышленности. Американский потребитель будет вынужден платить больше за те товары, которые привык приобретать, — отметил эксперт в беседе с RT. — Время покажет, кто выйдет победителем из этой схватки. Поскольку Пекин так быстро сдаваться не собирается».

    Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что 2 апреля Пекин увеличил пошлины на 128 видов товаров из Соединенных Штатов. На ряд наименований пошлина выросла на 25%.

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    Автор: Валентин Меликов
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