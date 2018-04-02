Тулеев после отставки получит льготы «Народного губернатора»

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Кемерово, 2 апреля. Ушедший в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получит льготы, которые ему полагаются по почетному званию «Народный губернатор», заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Меняйло рассказал о льготах, которые Тулеев получит после отставки. Он напомнил, что бывший глава региона остается «Народным губернатором». Соответствующий закон был принят в 2011 году за заслуги губернатора перед областью.

«Закон принят, он сегодня действует», — констатировал Меняйло.

Отмечается, что за Тулеевым остаются его резиденция и служебное помещение, а также помощник и ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Выплата будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

Ранее Меняйло поддержал Сергея Цивилева на посту врио кемеровского губернатора.

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