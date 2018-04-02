Производитель завершил проверку двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Протон»

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Москва, 2 апреля. Специалисты завершили проверку ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Протон», у которых могли быть производственные дефекты. Об этом сообщил директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин.

Специалисты проверили 16 двигателей для ракет-носителей «Союз», и их уже доставили заказчику. Сообщается, что пока только 58 двигателей для ракеты-носителя «Протон-М» прошли проверку. В ближайшее время Воронежский механический завод протестирует последние две партии, после чего двигатели будут отправлены заказчику. Отметим, что специалисты получили двигатели в прошлом году.

«В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний», — цитирует РИА Новости Игоря Мочалина.

Напомним, два года назад были обнаружены проблемы в припое, который используют при производстве ракетных двигателей.

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