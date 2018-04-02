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«С придурками общаться не собираемся»: на заявление БГ по Крыму и Донбассу отреагировал член экспертного совета Госдумы
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    «С придурками общаться не собираемся»: на заявление БГ по Крыму и Донбассу отреагировал член экспертного совета Госдумы

    11:45  2 Апреля 2018  /обновлено: 12:13  02 Апреля 2018
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    «С придурками общаться не собираемся»: на заявление БГ по Крыму и Донбассу отреагировал член экспертного совета Госдумы

    Знаменитый музыкант, бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что готов ехать с гастролями в Крым и в республики Донбасса, как только появятся устраивающие его предложения. Санкции Киева, по словам музыканта, его не пугают, а тех, кто препятствует культурным связям между людьми, фронтмен «Аквариума» назвал «придурками». Член экспертного совета Госдумы по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян считает, что заявление лидера «Аквариума» должно стать примером для всех российских деятелей искусства.

    «Рад, что Борис Гребенщиков произнес то, что нужно было высказать уже очень давно тем немногим российским артистам, которые до сих пор ездят с гастролями на Украину, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Гребенщиков, по его словам, готов поехать в Крым и в Донбасс в любую секунду, он лишь ждет подходящего приглашения от потенциальных организаторов, которые, уверен, сейчас находятся в шоке от заявления лидера «Аквариума». Не сомневаюсь, что из Крыма и Донбасса уже в ближайшие дни появится очень много заявок и обращений к БГ. И Гребенщикову абсолютно не важно, что скажут те, как он выразился, «придурки», которые не пускают наших артистов на Украину после их гастролей в Крыму и поездок с концертами в Донбасс».

    Гребенщиков заявил о своем желании дать гастроли в Крыму

    По словам блогера, то, что делает Гребенщиков, это и есть культурная дипломатия, которая иногда оказывается сильнее того, что разделяет людей и народы.

    «Именно культурная дипломатия должна стать связующим звеном, которое в будущем сможет примирить Украину и с Донбассом, и с Крымом, и с Россией в целом. Именно артисты, а не политики, смогут свернуть горы на этом пути», — подчеркнул Вадим Манукян.

    Ранее в интервью ТАСС Борис Гребенщиков отметил, что каждый год ездит с гастролями на Украину, поскольку там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. А вот в Крыму, после воссоединения полуострова с Россией, по словам Гребенщикова, «Аквариум» не был из-за отсутствия подходящих предложений по организации гастролей.

    «После марта 2014 года нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям. Сделают — поедем с большим удовольствием», — заявил лидер «Аквариума».

    По словам Гребенщикова, он этого хочет и ждет.

    «У меня ведь полжизни прошло в Крыму, — заявил он. — Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт».

    При этом, по словам музыканта, санкции Киева его не страшат.

    «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям», — отметил он.

    Ранее «Аквариум» объявил о переносе нескольких концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова, сообщала «Газета.ру» со ссылкой на сайт коллектива.

    Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума и, как подчеркивает Москва, в полном соответствии с международным правом. Киев это решение так и не признал и подвергает дискриминации людей, посетивших Крым «в обход» Украины. В частности, за посещение Крыма в базы данных лиц, которым запрещен въезд на Украину, были внесены десятки российских деятелей искусства.

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    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #донбасс #крым #гребенщиков #манукян #бг #аквариум
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