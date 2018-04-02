«Спалили позицию»: украинский телеканал случайно слил в Сеть расположение батальона «Азов» в Донбассе

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Донецк, 2 апреля. Украинские журналисты слили в Сеть ценные данные о позициях бойцов ВСУ в Донбассе. Материал, позволяющий с легкостью вычислить расположение радикального батальона «Азов» опубликован на YouTube-канале телеканала «2+2». Сюжет поразил пользователей сервиса. С такими «союзниками» и врагов не надо, смеются в Сети.

Скандальный сюжет «2+2» был посвящен «бою в Приазовье», в ходе которого киевские силовики якобы дали отпор военным ДНР. При этом журналисты показали позиции батальона «Азов», продемонстрировали они и панораму местности, которая открывается с точки расположения.

В комментариях к сюжету на YouTube один из пользователей заметил: «спалили позицию». Кроме того, в Сети уже в шутку поблагодарили телеканал от имени ДНР, ведь благодаря сюжету «вычислить позиции «Азова» проще пареной репы».

А в Telegram-канале Inside Donetsk украинских журналистов призвалb не останавливаться на достигнутом и показать позиции, где размещены средства поражения бронированной техники. «Где там у вас ПТУРы, Рапиры, вот это вот все?», — смеются авторы сообщения.

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